Otkriven MOTIV STRAVIČNOG UBISTVA majke poreklom iz bivše Jugoslavije kod Beča - Pucao u bivšu partnerku ispred kuće od MILION EVRA

Istraga o okolnostima i motivu jezivog ubistva mlade majke (33) poreklom iz bivše Jugoslavije u okrugu Genserndorf u okolini Beča još je u toku, ali se navodi da je krvavom činu prethodila svađa razdvojenog para.

Oružje korišćeno za ubistvo, odnosno pištolj, zaplenjen je u automobilu muškarca (35) koji je osumnjičen da je počinio zločin, saopštila policija.

Kako prenose tamošnji mediji, ubica je poreklom iz Bosne i Hercegovine, ali je odrastao u Švedskoj, a od skoro je živeo u Austriji gde je radio kao agent za nekretnine.

Fatalni hitac ispred vile

Navodno je 35-godišnji B. upucao svoju bivšu partnerku u subotu oko 13.30 časova na ulici ispred velelepne vile vredne milion evra. Svedoci ubistva obavestili su Hitnu pomoć, a uprkos reanimaciji i svim naporima lekara, mlada majka je preminula na licu mesta.

Nächster Mordalarm: Frau (33) in NÖ erschossen. Großeinsatz am Samstag in Strasshof an der Nordbahn (Bezirk Gänserndorf). https://t.co/4mj7uRakXf pic.twitter.com/GnGTtxbEoG