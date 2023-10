BRATINA O DEŠAVANJIMA U GAZI: Ovo je etničko čišćenje sa elementima genocida - Izrael to ne odbacuje

Američki državni sekretar Entoni Blinken rekao je juče da bi Izrael trebalo da osmisli strategiju ko će vladati Pojasom Gaze nakon što Izraelske odbrambene snage (IDF) uklone Hamas, navodeći ''da je čuo od Izraelaca da oni apsolutno nemaju nameru da vladaju Gazom''.

„Postoje različite ideje o tome šta bi moglo da usledi, ali na svemu tome treba da se radi i na tome treba raditi čak i u trenutku kada se Izrael suočava sa direktnom pretnjom”, rekao je Blinken za En-Bi-Si.

Prof. dr Boris Bratina kaže da se Izrael ne trudi da pravi diskriminativno garađanje, što se vidi po snimcima, gde su srušeni čitavi kvartovi, a ne ciljana mesta.

- Ovo je etničko čišćenje sa elementima genocida. Izrael to ne odbacuje. Videli ste Blinkenovu izjavu, on predviđa pomoć Gazi - naveo je Bratina.

Bratina se dotakao i najnovijih dešavanja na KiM, gde se protestovalo protiv valute dinar, što je novi pritisak.

- Juče, kada je Vučić govorio, rekao je da nije siguran i da ne zna, ali da se čini da je nešto krenulo. I to bi moglo biti moguće. Otvoreno je Jarinje, nije bilo upada, dobro, hapšenja ima... Ono što je loše po nas, je to jer se narod oseća nemoćnim u ovim situacijama, posebno kada su opkoljeni nelegalnim jedinicama, stranim vojskama... U prilici su da mogu da budu pod torturom bilo kada - rekao je Bratina, pa dodao:

- Albanci vole da maltretiraju decu, jer na taj način vređaju čitave porodice - kaže Bratina.

Đorđe Todorov iz Centra za društvenu stabilnost kaže da je Blinken prvih dana sukoba bio u Gazi, i rekao da je obezbeđena određena humanitarna pomoć za njih.

- On je Jevrejin po poreklu, i dao je do znanja šta misli duboki establišment. Moramo negde da se dotaknemo i hibridnog ratovanja. Videli smo to za bolnice... Da li su žrtve u toj meri, ti snimci srušenih zgrada, pa vidimo Palestinca koji sedi pored ruševine, pa ide kajron kako je ostao bez ičega. To je spin jelte - rekao je-...

Poenta je da to rade i jedni i drugi, a mi možemo da budemo srećni da nismo na naslovnicima CNN-a i slično, dodao je on.

