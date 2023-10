IZRAELSKA VOJSKA OBJAVILA FOTOGRAFIJE: Hamas postavio lansere raketa blizu škola, obdaništa, džamije i zgrade UN (FOTO)

Izraelske odbrambene snage (IDF), kako je zvanični naziv vojske te zemlje, objavile su nove fotografije iz Pojasa Gaze koji po njima pokazuju lansere raketa koje je palestinska ekstremistička organizacija Hamas postavila blizu civilnih objekata.

Fotografije načinjene dronom, koje datiraju od juče, objavljene su na zvaničnom nalogu IDF na društvenoj mreži X (bivši Tviter).

This @UN building sits directly across from a Hamas rocket launch site used to terrorize Israeli civilians.



Hamas directly endangers Gazans, Israelis and the international community.



Click the thread to see where Hamas put their other rocket launchers👇 pic.twitter.com/BYyCKEwP0C