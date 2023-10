'U STATUTU HAMASA PIŠE DA IM JE CILJ ISTREBLJENJE'Olga Izrael Dojč javila se iz Izraela: Nema dileme KO ĆE BITI POBEDNIK

Iz mesta koje se zove Petah Tikve, u jutarnji program Kurir televizije uključila se Olga Izrael Dojč potpredsednica NVO Monitor, prenevši trenutno stanje u Izraelu.

- Ja sam na nekih sedam kilometara istočno od Tel Aviva. istočno od obale Sredozemnog mora u centralnom delu Izraela. Kod nas je u poslednjih par dana relativno mirno. To znači da smo imali samo po jednu ili dve uzbune dnevno ili u okolnim mestima. DPoslednjih par dana je zapravo mnogo veća tenzija oko dešavanja na severu Izraela, jer su tamo pokušaji upada Hezbolah snaga i rakterianja, sve su intenzivniji - rekla je Izrael Dojč.

Kako je istakla, svi očekuju da vide "šta će da se desi" i pitaju se da li će se otvoriti dodatni front na severu, iako se nadaju da neće:

- Sa druge strane svi iščekujemo taj najavljeni ulazak izraelskih snaga u samu Gazu, jer i tu se zna da će biti verovatno značajnih ljudskih žrtava sa naše strane, jer je u Gazi sve minirano, sve je napravljeno kao jedna velika klopla. Vrlo smo na iglama i velika je tenzija u vazduhu - istakla je.

Odgovorila je na pitanje da li među tamošnjim stanovništvom vlada panika kada se začuju zvuci sirena i koje su bezbednosne mere preduzete.

- Mi smo svi u Izraelu u kolektivnom stanju šoka i neka vrsta traume, jer ovako nešto nam se nije desilo nikada od osnivanja države Izrael. U centralnom delu Izraela kod mene, ali isto to važi i za Tel Aviv od oglašavanja sirene do udara mi imamo minut i po da se sklonimo na bezbedno mesto, a što se približavate više Gazi to vreme se naravno smanjuje - započela je, pa oslikala primerom:

- Recimo pre neki dan je mene sirena uhvatila u kolima na sred autoputa i svi smo morali polako da stanemo, da uključimo sva četiti migavca, da izađemo iz automobila, da preskočimo bankinu i da se spustimo u taj jarak, da se sklonimo od automobila da ne budemo blizu njih ukoliko dođe do eksplozije. Protokol je da se legne na zemlju i da se pokrije glava i zbog rakete i zbog sistema presrećvanja, to je da većina raketa bude presrećeno na sreću. Nekada može da bude opasnije kada padaju ostaci, kada čelična kupola presretne raketu i onda pada to što je ostalo od nje. Jako je bitno zaštiti se, jer i ti ostaci mogu da budu smrtonosni. Jako puno ima ljudi koji imaju napade panike i anksioznosti. Kada se to desilo u četvrtak, pored mene je bila žena koja je trudna. Počela je da se trese i da plače. Prosto nije mogla da kontroliše svoju reakciju, jer sam zvuk sirene je jako neprijatan i izaziva strah u čoveku - opisala je Izrael Dojč.

"Da li tamošnje vlasti čine sve da se te tenzije smire i da rade sve kako bi došlo što pre do okončanja rata? Kako je celokupno društvo organizovano u ovim trenucima?"

- Vlasti rade sve što mogu da rade. Paralelno sa tim je došlo, što pre, do jedne neverovatne mobilisanosti kompletnog društva. Nivo ujedinjenosti i mobilisanosti na tom volonterskom nivou je nešto što ja nikada nisam videla. Ovde nema nikoga ko ne ide da vozi nešto, da pomaže nešto ako treba, firme doniraju novac, banke su zamrzle kredite na nekoliko meseci za sve ljude koji su ili u rezervnoj dužnosti ili su izmešteni ili pogođeni u pojasu Gaze masakrom. Od srede je počela nastava u školama onlajn, pa sad nešto kombinovano. To nije nastava , već čisto da se deci da neki raspored i osećaj da postoji neki red. S druge strane, mi smo svi rešeni i spremni da ovaj rat mora da se vodi do kraja. U Izraelu je ovo osećaj da je ovo rat za našu egzistenciju, jer u statutu Hamasa piše da im je cilj iskorenjenje Jevreja - rekla je sagovornica.

"Kako komentarišete to što se veliki broj Izraelaca vratilo u Izrael i to što su se prijavili dobrovoljno kako bi obavljali rezervnu dužnost?"

- Kad se ovde kaže vojska, to su svi oko nas i to nije neka treća institucija već je deo zemlje. Trenutno je oko pola miliona ljudi u uniformi i to je nešto što je neverovatno, što u služenju redovnog roka, što u služenju redovne dužnosti. Preko 140 000 Izraelaca se vratilo iz inostranstva, bili su na putovanjima da bi se prijavilo u rezervnu duznost. To je ovde osecaj dužnosti i patritizma i tog zajednickog osecaja da ako se sami ne branimo niko nas nece braniti. Čak i mi koji nismo u uniormama delimo taj osecaj dužnosti zato što je ta civilna odbrana, narodna odbrana svih nas od kuce jednako bitna kao i odbrana vojske - odgovorila je.

"Ko će izaći kao pobednik iz ovog rata, prema Vašem mišljenju?"

- Ja mogu da vam kažem da nema dileme da će Izrael pobediti. Nisam baš najobjektivnija, ali se nadam da će pobediti Izrael. Ako pobedi Hamas, onda to neće biti problem samo za Izrael, to će biti problem mnogo širi. jer Hamas prvi cilj ima istrebljenje Jevreja, ali mu to nije jedini cilj. Hamas je fundamentalna islamistička teroristička organizacija koja je protiv svega demokratskog, otvorenog, liberalnog - sigurna je Izrael Dojč.

