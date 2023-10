POGLEDAJTE DRAMATIČAN SNIMAK IZRAELSKE VOJSKE: Tvrde da su hamasovci namerno ostavili u polju DEČIJI RANAC S EKSPLOZIVOM (VIDEO)

Pripadnici jedinice za specijalne operacije Jahalom Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) nastavljaju da prikupljaju eksplozive i oružje koje su Hamasovi teroristi koristili u masakru 7. oktobra.

Ovo je objavljeno na zvaničnom nalogu IDF na društvenoj mreži X (bivši Tviter).

Tekst prati video snimak za koji IDF tvrdi da prikazuje pronalazak ekksploziva u dečijem rancu ostavljenom tokom napada hamasovaca.

The IDF Yahalom Unit continues to collect explosives and weapons of Hamas terrorists used for the October 7 massacre.



Soldiers discovered a child’s school bag laying in a field. The bag was booby-trapped, containing a remote-activated explosive device—weighing 7 kg.



