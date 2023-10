NAPADNUT LUVR - Klimatski aktivisti bacali boju na piramidu (VIDEO)

Radikalni klimatski aktivisti napali su danas muzej Luvr u Parizu.

Kako se vidi na snimcima koji kruže društvenom mrežom "X", aktivisti su bacali boje na piramidu.

Staklo jednog od zaštitnih znakova glavnog grada Francuske potpuno je išarano, a nekolicina aktivista odmah je sprečena u daljem napadu.

NOW - Climate radicals attack the Louvre Pyramid in Paris.pic.twitter.com/SNECPxulnW