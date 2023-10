HIT! PUTINOV NOVI RADNI STO! Oni se guraju, a on - SAM! (FOTO)

Ruski predsednik Vladimir Putin ove nedelje je održao sastanak sa liderima različitih verskih zajednica za ogromnim stolom, što mu je omogućilo da drži priličnu distancu, kao što je to redovno činio poslednjih godina kada se sastajao i sa stranim zvaničnicima za ovalnim stolom dugim oko pet metara, navodno zbog straha od zaraze korona virusom.

Bivši čuvar Kremlja otkrio je ranije ove godine da je Putin 'predsednik u samoizolaciji' i da čak i osoblje Kremlja 'mora da poštuje strogi dvonedeljni karantin pre bilo kakvog događaja, čak i najkraćeg'.

Na sastanku sa ruskim verskim vođama u Ketrin Holu u Kremlju, Putin je bio jedina osoba koja je sedela na jednoj strani velikog pravougaonog stola, dok se oko 12 ljudi gomilalo oko druge, bez ikakvih mera distanciranja.

Među prisutnima su bili poglavar Ruske pravoslavne crkve patrijarh Kiril, veliki muftija ruski i predsednik Centralne duhovne uprave muslimana Talgat Tajudin, predsednik Verskog komiteta muslimana Rusije, Ravil Gajnutdin, šef Budističke tradicionalne Sangha iz Rusije, Pandito Khambo Lama Damba Ajusheev, glavni rabin Rusije, Berel Lazar, poglavari Jermenske apostolske crkve, Ruske pravoslavne crkve starog obreda i Saveza hrišćana evangelističke vere (pedesetnika).

Naravno, Putinova distanca rezultirala je brojnim komentarima na društvenim mrežama. "Putin se sastaje sa predstavnicima različitih verskih zajednica u Kremlju.

