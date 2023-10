HAMASOVA RAKETA POGODILA STAMBENU ZGRADU U TEL AVIVU: Povređene tri osobe! (VIDEO)

Tri osobe su povređene kada je, kako pokazuju prvobitni podaci, raketa pogodila stambenu zgradu u Tel Avivu, izjavio je danas šef sanitetske službe Izraela "Magen David Adom" Eli Bin.

Vojno krilo Hamasa Brigade Al-Kasam preuzele su odgovornost za dva raketna baraža koja su, u roku od manje od pola sata, ispaljena na područje Tel Aviva, prenosi Tajms of Izrael.

Kako navodi vojno krilo Hasama, ponovno bombardovanje Tel Aviva izvedeno je kao odgovor na "cionističke masakre nad civilima". Izraelski Kanal 12 preneo je da je presretnuto najmanje osam raketa.

Tel Aviv hit today.

Very superficial compared to the carpet bombing applied in Gaza pic.twitter.com/jCFb5BboUb