IZRAEL RAZARA GAZU! Hamas će večeras osetiti naš GNEV! (VIDEO)

Izraelske vazdušne i kopnene snage pojačavaju svoje operacije u Pojasu Gaze, rekao je portparol izraelske vojske u petak, nakon izveštaja o teškom granatiranju u opkoljenoj enklavi, gde su internet i mobilne usluge prekinute.

„U poslednjim satima smo pojačali napade u Gazi“, rekao je kontraadmiral Daniel Hagari na televizijskom brifingu.

Rekao je da Vazduhoplovstvo sprovodi opsežne napade na tunele i drugu infrastrukturu.

„Pored napada izvedenih u proteklih nekoliko dana, kopnene snage večeras proširuju svoje operacije“, rekla je Hagari, podstičući spekulacije da bi dugo očekivana kopnena invazija na Gazu mogla da počne.

🇮🇱 Israel is in the middle of the LARGEST BOMBING operation on Gaza since October 7th! pic.twitter.com/PZiyG1UcJE

Izraelske snage su se okupile izvan Gaze, gde Tel Aviv vodi intenzivnu kampanju bombardovanja od napada palestinske islamističke grupe Hamas 7. oktobra na Izrael.

Palestinski provajder mobilnih usluga Javval saopštio je ranije u petak da su telefonske i internetske usluge onemogućene zbog teškog granatiranja.

Palestinski Crveni polumesec je u saopštenju naveo da je potpuno izgubio kontakt sa svojom operativnom sobom u Gazi i svim timovima na terenu.

Convoys of Israeli soldiers and artillery pouring in on the northeastern corner of #Israel’s border with #Gaza tonight. Behind them, the relentless booms of outgoing airstrikes and artillery. pic.twitter.com/Sxk3noQ7UX