Ubijen još jedan čelnik Hamasa: Likvidiran Abu Rakaba

Abu Rakaba je bio odgovoran za odbranu iz vazduha



Tokom noći, borbeni avioni IDF-a (izraelskih odbrambenih snaga) pogodili su Asema Abu Rakabu, šefa Hamasove vazdušne mreže, prenose izraleske odbrambene snage.

Abu Rakaba je bio odgovoran za Hamasove bespilotne letelice, dronove, paraglajdere, otkrivanje i odbranu iz vazduha.



Učestvovao je u planiranju masakra 7. oktobra i komandovao je teroristima koji su se infiltrirali u Izrael na paraglajderima i bio je odgovoran za napade dronovima na položaje ID.

