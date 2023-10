HITNA PORUKA STANOVNICIMA GAZE! Izraelska vojska: Imate sve manje vremena, odmah idite na jug! (VIDEO)

Izraelske odbrambene snage objavile su "hitnu poruku za stanovnike Gaze" u kojoj pozivaju civile iz severne Gaze da se privremeno presele na jug.

Pažnja, stanovnici Gaze. Ovo je hitan vojni savet od izraelskih snaga. Zbog vaše bezbednosti urgiramo na sve stanovnike severnog dela Gaze i grada Gaze, da se privremeno relociraju na jug Pojasa.

Povratak u severnu Gazu biće moguć kada se završe intenzivna neprijateljstva - rekao je portparol u video poruci.

- Vaš prozor za delovanje se zatvara, pomerite se na jug zbog sopstvene bezbednosti - dodao je on.

