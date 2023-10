MOSKVA UPOZORAVA: Vratite se pregovorima

Posle početka izraelske kopnene operacije u Pojasu Gaze Rusija poziva na ponovno pokretanje pregovora između Izraelaca i Palestinaca u cilju realizacije formule dve države, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Moskva ističe da je ranije upozorila da će kopnena operacija "negativno uticati na sve strane koje su uključene u konflikt, da će dovesti do jake degradacije humanitarne situacije što će dodatno pogoršati položaj civila u Gazi", navodi se u zvaničnom saopštenju, koje je objavljeno na sajtu ministarstva.

Takođe, Moskva podseća da je nedavno predložila nacrt rezolucije o humanitarnom prekidu vatre u okviru Ujedinjenih nacija, ali da su njeno usvajanje blokirale Sjedinjene Američke Države, koje su stavile veto na taj dokument.

Ipak, juče, 27. oktobra, većinom glasova, Generalna skupština UN usvojila je rezoluciju u kojoj se jednoznačno govori da je potrebno zaustaviti nasilje.

- Pozivamo na konsolidaciju kolektivnih aktivnosti u cilju obnavljanja pregovaračkog procesa između Izraelaca i Palestinaca s ciljem realizacije formule dve države koju su odobrile UN. Na toj osnovi treba da bude oformljena palestinska država u granicama iz 1967. godine sa glavnim gradom u istočnom Jerusalimu, koja bi funkcionisala u miru i bezbednosti sa Izraelom - poručuju u Moskvi.

Ruska Federacija, za kraj, poziva širu javnost da odoli iskušenju da još više razbukta konflikt na Bliskom istoku, navodeći da se radi o strateški važnom regionu, koji je prethodno postepeno počeo da "obnavlja međudržavne odnose".

Ranije tokom dana, ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov u intervjuu za belorusku agenciju BelTa izjavio je da Rusija održava kontakt sa Izraelom, kojem "šalje signale" da ne treba da uništi Gazu, jer to ne samo da krši međunarodno pravo, već i jer može da dovede do velike višedecenijske, a možda i viševekovne krize. Ministar je pozvao na dijalog, i prekid vatre, ali je ukazao i da nije previše optimističan da bi u skorije vreme moglo doći do razgovora između Palestinaca i Izraelaca o formiranju palestinske države.

