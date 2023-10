AMERIČKU EKONOMIJU KORAK DELI OD KRAHA: Strah od šireg regionalnog sukoba na Bliskom istoku

Potencijalna eskalacija rata Izraela i Hamasa i mogućnost da se on proširi u regionalni sukob mogla bi da dovede do povećanja cene benzina iznad pet dolara po galonu, izazove skok inflacije i gurne američku ekonomiju u recesiju, smatraju ekonomisti i analitičari.

-To bi verovatno gurnulo američku ekonomiju u jarak, rekao je "Ej-Bi-Si njuzu" Stjuart Glikman, analitičar istraživačke firme CFRA, opisujući scenario u kojem bi se u rat uključio Iran. "Gde god da pogledate, biće skuplje", dodao je Glikman.

Ako se rat proširi do tačke direktne konfrontacije Irana i SAD, to bi imalo "teške" globalne ekonomske posledice, došlo bi do povećanja cene nafte na više od 150 dolara po barelu i usporilo bi ekonomske aktivnosti u SAD dok bi se potrošači i preduzeća borili sa visokim cenama, kaže Gregori Dako, glavni ekonomista konsultantske firme EI.

Dok se SAD bore sa uporno visokom inflacijom i skoro istorijskim porastom kamatnih stopa, ekonomska ranjivost dovodi zemlju u opasnost od recesije izazvane ratom Izrael-Hamas, dodao je on.

-Bilo koji oblik šoka mogao bi imati veće posledice po ekonomiju i potrošače dok se SAD bore da prevaziđu trenutne poteškoće, upozorava Dako .

Postoje, ipak, neki analitičari koji smatraju da će sukob Izraela i Hamasa naneti malu štetu globalnoj ili američkoj ekonomiji.

-Iako mi i investitori moramo ostati na oprezu u vezi sa tim rizicima, ne verujemo da će sukob u svom trenutnom obliku verovatno imati značajan uticaj na globalni ekonomski rast, navode iz investicione kompanije "Frenklin Templton".

