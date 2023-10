IZRAEL OBJAVIO SNIMAK: Uhvaćeni hamasovci kažu da su ispod najveće bolnice u Gazi skriveni komandosi, sprema se BOMBARDOVANJE?

Palestinsko društvo Crvenog polumeseca (PRCS) tvrdi da su dobili izraelsko upozorenje da evakuišu jednu od bolnica u Pojasu Gaze koja će biti bombardovana, dok su Izraelske odbrambene snage objavile snimak uhvaženih hamasovaca koji o najvećoj bolnici u enklavi govore kao skrovištu palestinskih komandosa.

- PRCS je upravo primio ozbiljne pretnje od okupacionih vlasti da odmah evakuišemo bolnicu "Al Kuds" u Pojasu Gaze, pošto će biti bombardovana. Od jutros je bilo vazdušnih udara na 50 metara od bolnice - piše u objavi PRCS na društvenoj mreži X (bivši Tviter).

❌Urgent: @PRCS has just received serious threats from the occupation authorities to immediately #evacuate Al-Quds Hospital in the #Gaza Strip, as it is going to be #bombarded. Since this morning, there has been raids 50 meters away from the hospital



📢Please share widely.… pic.twitter.com/hmfbRVr1lg