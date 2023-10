MRTVE JOŠ UVEK BROJE NAKON SUDARA VOZOVA: Nezapamćena tragedija u Indiji, spasioci do sada izvukli 19 tela, strahuje se da ima mnogo više žrtava!

Najmanje 19 ljudi je poginulo, a oko 100 povređeno u sudaru dva putnička voza u indijskoj državi Andra Pradeš u nedelju.

Ministarstvo železnica je u saopštenju navelo da su dva vagona jednog od vozova koji prevoze putnike iskočila iz šina.

Preliminarna istraga je otkrila da je "ljudska greška" dovela do sudara uzrokovanog "prekidanjem signala" putničkog voza između Alamande i Кantakapale.

Železnička nesreća se dogodila kada se putnički voz Visakhapatnam-Rajagada zaustavio zbog puknuća nadzemne sajle, a nadolazeći voz Visakhapatnam-Palasa ekspres zabio se u njega.

