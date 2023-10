DRAMA NA AERODROMU U DAGESTANU: Demonstranti uleteli na pistu, traže putnike koji su doleteli iz Izraela, uznemirujuće scene

Veliki broj stanovnika Mahačkale uleteo je na pistu aerodroma nakon što je sleteo avion iz Izraela.

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vide se propalestinske pristalice koje na aerodromu u prestonici Dagestana pokušavaju da dođu do putnika koji su doleteli iz Tel Aviva.

Na aerodrom su stigle jake policijske snage.

Federalna agencija za vazdušni saobraćaj navodi da je aerodrom u Mahačkali privremeno zatvoren za dolaske i odlaske.

Mobs break into the Makhachkala airport, in Russia’s north Caucasus, looking to lynch Jews after rumors spread about the arrival of Jewish refugees from Israel. pic.twitter.com/stMvyqNUqv