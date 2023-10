VLADA DAGESTANA O INCIDENTU NA AERODROMU: Situacija je pod kontrolom, svi koji su učestvovali biće privedeni pravdi

Situacija na aerodromu Mahačkala je pod kontrolom, službe bezbednosti rade na licu mesta, navodi Telegram kanal vlade Dagestana.

-Vlada Republike Dagestan saopštava da je situacija pod kontrolom, službe bezbednosti rade na licu mesta. Preporučujemo onima koji su prekršili procedure rada osetljivog objekta da ne nastave sa nezakonitim radnjama i da ne ometaju rad zaposlenih na aerodromu, navodi se u poruci.Grupa ekstremista na aerodromu u Mahačkali upala je na aerodrom povodom informacije da je sleteo avion iz Tel Aviva.

-Ukrcaj me i ostavi me iznad Tel Aviva! Boriću se protiv Jevreja!"

Ovaj upad doveo je do preusmeravanja avio-saobraćaja sa aerodroma u Mahačkali na druge alternativne aerodrome.

Zbog situacije na aerodromu u Mahačkali otvoren je krivični postupak za masovne nerede, saopštio je načelnik Ministarstva unutrašnjih poslova za Severni Kavkaz.

Ranije je Federalna agencija za vazdušni saobraćaj saopštila da je zbog ulaska nepoznatih osoba na platformu aerodroma Mahačkala odlučeno da se privremeno zatvori za dolaske i odlaske, a mere će ostati na snazi dok se situacija ne normalizuje.

-Istražni organi su pokrenuli krivični postupak po članu 212 Krivičnog zakonika Ruske Federacije (organizovanje masovnih nereda praćenih nasiljem, pogromima, paljevinama, uništavanjem imovine, upotrebom vatrenog oružja, eksploziva ili eksplozivnih naprava, kao i obezbeđivanje oružani otpor predstavniku vlasti), stoji u poruci.

Svi učesnici nereda na aerodromu Mahačkala biće privedeni i privedeni pravdi, saopštila je Glavna uprava Ministarstva unutrašnjih poslova za Severno-kavkaski federalni okrug. Takođe, krivično će odgovarati oni koji izazivaju nerede i međunacionalnu mržnju.

