IDF SAOPŠTIO: Broj talaca koje drži Hamas povećan na 239

BROJ talaca koje u Pojasu Gaze drži palestinska militantna organizacija Hamas povećan je danas na 239, saopšteno je iz Izraelskih odbrambenih snaga (IDF).

Portparol IDF Danijel Hagari rekao je da je vojska do sada obavestila porodice 239 talaca da se njihovi najblići nalaze u zarobljeništvu u Pojasu Gaze.

On kaže da broj nije konačan jer vojska istražuje nove informacije, prenosi Tajms of Izrael.



-To je nesaglediv broj. Među taocima ima i stranih radnika, potrebno nam je vremena da dođemo do svih porodica, rekao je on.

Dodao je da broj nestalih osoba čija je sudbina trenutno nepoznata iznosi 40.

Broj talaca u Pojasu Gaze koji je izneo Hagari ne uključuje četiri oslobođena taoca - majku i ćerku Džudit i Natali Raanan u petak uveče, i starije žene Jočeved Lifšic i Nurit Kuper u ponedeljak uveče, navodi Tajms of Izrael.

