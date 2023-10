UŽAS NA FLORIDI! DEČAK I MLADIĆ UBIJENI UOČI NOĆI VEŠTICA - Ranjeno 16 osoba, uhapšen osumnjičeni (VIDEO)

Policija u Tampi na Floridi uhapsila je muškarca osumnjičenog za ubistvo dvoje ljudi u oružanom nasilju koje je izazvalo haos u nedelju u četvrti s nizom barova i klubova za vreme slavlja Noći veštica, saopštile su lokalne vlasti.

Povređeno je 16 ljudi, svi osim jednog iz vatrenog oružja, rekla je policija.

Tajrel Stiven Filips (22) optužen je za ubistvo drugog stepena 14-godišnjeg dečaka i 20-godišnjeg muškarca nakon sukoba koji je izbio pre zore između dve grupe u istorijskoj četvrti Tampa, saopštila je policija.

MASS SHOOTING IN TAMPA FL, DURING HALLOWEEN PARTY(3 VIDEOS COMBINED) Description: Homeboy was pulling his gun out in the 3rd video.Most these "people" are packing Broo Halloween Dame Mason Mount Friends Holy Spirit GOAT Stonebwoy Chandler Bellingham Fergie Meek Bayonetta #Dota2 pic.twitter.com/Usnknsv0Yr

Snimci na platformi društvenih medija X, prikazali su ljude kako trče kroz mrak dok je odjeknulo najmanje desetak hitaca. Na nekim snimcima vide se policajci kako žure da pomognu ljudima u kostimima koji krvare na pločnicima, prenosi Hina.

Dve osobe su poginule, a 16 ih je prevezeno u bolnicu s povredama, od kojih 15 s ranama od vatrenog oružja, navodi policija.

🚨The police have confirmed that a suspect is in custody in relation to the mass shooting in the #YborCity area of #Tampa, #Florida.



According to authorities, 22-year-old Tyrell Steven Phillips has been charged with second-degree murder with a firearm for his involvement in the… pic.twitter.com/9pK3IMO9We