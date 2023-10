OBJAVLJENE TUŽNE VESTI! Porodica nemačke umetnice koju je oteo Hamas: Šani Luk je mrtva

Porodica mlade nemačke umetnice Šani Luk, koju je oteo Hamas nakon upada u Izrael, saopštila je da je devojka mrtva.

"Nažalost, juče smo dobili vest da moja ćerka više nije živa", rekla je majka Rikarda, prenosi Bild.

Šanina sestra Adi napisala je na Instagramu da je "sa velikom tugom objavila smrt svoje sestre".

Šani Luk (22), koja je imala izraelsko i nemačko državljanstvo, bila je na muzičkom festivalu u blizini kibuca Reim 7. oktobra. Tamo je slavila život sa stotinama mladih Izraelaca kada su ih napali militanti Hamasa.

JUST IN - German Hamas hostage: family announces the death of Shani Louk on Instagram — BILD pic.twitter.com/kIqNdCPmdQ