DEČAK POZVAO POLICIJU I REKAO DA JE UBIO MAJKU - Prerezao joj vrat na spavanju, ubadao nožem pred novorođenčetom! Sudiće mu kao odraslom (FOTO)

Derek Rosa (13), dečak sa Floride, osumnjičen da je nasmrt izbo svoju majku dok je spavala, optužen je kao odrasla osoba za teško ubistvo.

NBC njuz navodi da je on navodno ubio svoju majku 12. novembra prošle godine u njihovom stanu u Hajaliju pred očima njenog novorođenčeta.

Velika porota okruga Majami-Dejd optužila je Rosu za ubistvo prvog stetepena i prosledila njegov slučaj sudskom sistemu za krivična dela odraslih.

Indeks prenosi da se Rosa u petak prvi put pojavio na sudu na ročištu za određivanje kaucije. Određeno mu je zadržavanje bez kaucije i prebačen je u pritvor za maloletnike.

Na ročištu su njegov otac i baka svedočili u njegovu korist, nadajući se da će sudija odobriti kućni pritvor.

Policija je rekla da se tragedija dogodila oko 23.30 sati 12. novembra 2022. i da su policajci reagovali nakon što su primili poziv od tinejdžera koji je rekao da je ubio svoju majku.

Policajci su njegovu majku (39) pronašli mrtvu u spavaćoj sobi pokraj krevetića u kojem je dete staro 14 dana pronađeno nepovređeno.

Tonski zapis poziva policiji do kojeg je došao NBC njuz otkriva da je Rosa snimio fotografije tela svoje majke i poslao ih prijatelju na društvenim mrežama.

U zvučnom zapisu čuje se kako Rosa traži od službenice da pošalje policiju u njegov dom, ali kaže da ne zna adresu.

On je rekao operaterki da je hteo da se ubije, ali ipak nije mogao

Glas mu je primetno drhtav. Čuje se kako operaterka hitne službe pita: "Moram da znam da li diše vaša mama", na što je on odgovorio: "Gospođo, ona je mrtva", dodajući da je "krv po podu".

Rekao je da njegova novorođena sestra spava u svom krevetiću. Na pitanje je li joj naudio, odgovorio je: "Nisam je dirao. Nisam hteo da diram svoju sestru."

Rosa je rekao da njegov očuh ima dva pištolja, jedan je poneo sa sobom iz kuće, a jedan ostavio u kući. Tinejdžer je objasnio da je hteo da se ubije i napunio pištolj, ali ipak nije mogao i ostavio ga je na sofi.

- Gospođo, slikao sam sve i rekao prijatelju o tome. Je li to loše? - čuje se kako Rosa govori u jednom trenutku.

Kaže da ne zna pravo ime ovog prijatelja, ali da je s njim igrao onlajn igre.

- Nisam obrisao slike s telefona, ali sam mu ih poslao, rekao sam mu da mi je žao i pozdravio se s njim - rekao je Rosa.

Službenica ga je pitala zašto je ubio majku, ali njegov odgovor se ne čuje. U jednom trenutku službenica je pitala: "Posekao si je po vratu? Gde si je još ubo osim što si joj prerezao vrat?", ali je njegov odgovor uklonjen.

Policajci su rekli da je novorođenče njegova polusestra i da je majčin muž očuh tinejdžera, koji je bio van kuće kada se ubistvo dogodilo.

U dopisima sudu, Rosin otac opisao je svog sina kao poštovanja vrednog učenika koji je bio dobro dete, omiljeno među prijateljima. Njegov otac je priznao da ne zna što je dovelo do napada, ali je rekao da je kao vojnik naučio svog sina dobrim vrednostima.

Rosin advokat rekao je u nedjelju da "Derek ima snažnu podršku svoje cele porodice".

- Važno je zapamtiti da je pre samo dva mjeseca Derek bio 12-godišnje dete. Imamo puno poverenje u sistem krivičnog pravosuđa i pravni proces - kazao je advokat.

Rosa se suočava s doživotnom robijom ako bude osuđen, budući da je američki Vrhovni sud presudio da je smrtna kazna za maloletnike neustavna.