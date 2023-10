'TE ŽIVOTINJE SU JOJ ODSEKLE GLAVU' - Predsednik Izraela o ubistvu mlade Nemice: Našli smo njenu lobanju

Izraelski predsednik Isak Hercog (63) rekao je u intervjuu za Bild u ponedeljak da je Šani Luk okrutno ubijena nakon što je deportovana u Gazu.

- Zaista mi je žao što moram da izvestim da smo sada primili vest da je potvrđeno da je Šani Nikol Luk ubijena i mrtva. Pronađena je njena lobanja - rekao je predsednik Hercog.

- To znači da su joj ove varvarske, sadističke životinje jednostavno odsekle glavu dok su napadale, mučile i ubijale Izraelce. To je velika tragedija i izražavam najdublje saučešće njenoj porodici - rekao je on.

On je dodao da je tek sada identifikovano njeno telo i da se čeka identifikacija još 40 tela jer su ljudi bili brutalno zlostavljani, spaljeni ili raskomadani.

- Ono što smo videli na granici Gaze i Izraela prevazilazi pogrom. Videli smo klanicu. Videli smo kako krv teče na ulicama. Videli smo najstrašnije tragedije koje se mogu zamisliti - dodao je on, preneo Telegraf.

We are devastated to share that the death of 23 year old German-Israeli Shani Luk was confirmed.



Shani who was kidnapped from a music festival and tortured and paraded around Gaza by Hamas terrorists, experienced unfathomable horrors.



Our hearts are broken 💔.



May her memory… pic.twitter.com/svSArX3XSx