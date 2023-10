'DA LI EVROPI PRETI RAT?' Kakva je uloga Nemačke? Lakić: Oni su jaka ekonomska zemlja, ali nisu neki bitan spoljno-politički igrač! (VIDEO)

Mogu li rat Rusije i Ukrajine i sukobi na Bliskom istoku da se preliju na Evropu? Da li bi zaista 50 miliona Muslimana koliko ih ima u Zapadnoj Evropi moglo da se digne na ustanak i 'zapali' Stari kontinent kao što to tvrdi ruski filozof Aleksandar Dugin, jedan od glavnih savetnika Vladimira Putina.

Treba li da nas brine jučerašnja izjama nemačkog ministra odbrabne Borisa Pistorijusa da u Evropi postoji opasnost od rata i da Nemačka mora biti u stanju da se odbrani. O tome su u Novom jutru govorili Boriša Mandić, bivši pilot, Marko Lakić, novina Politike i Milan Đukić, advokat.

Da li Evropi preti zaista opasnost od rata:

- Složenost konflikta na Bliskom istoku i duga istorija neprijateljstva i mržnej koja postoji ozmeđu Paklestica i Jevreja, oko teritorije i države i prava, nešto je što povremeno izaziva sukobe većih razmera, a ukoliko bi se taj sukob sada proširio i na druge Arapske zemlje, on bi se svakao proširio i na Evropu- rekao je u Novom jutru Milan Đukić, advokat.

- Ono o čemu je govorio Pistorijus je zapravo pozicioniranje Nemačke. Nemačka ima svoju armiju, ona je vrlo skromna i integrisana u sistem NATO-a i vrlo je jasno da glavne vojne potencijale u Nemačkoj kontrolišu Sjedinjene Američke Države. Verovatno je ovo momenat u kojem se svet koji smo poznavali menja ili je prestao da postoji- rekao je on.

Šta tačno Nemačka može da uradi kako dalje ne bi došlo do eskalacije na bliskom istoku:

- Ja lično mislim da nema izgleda za neki rat. Ovo je idealno vreme za terorizam, vi danas možete da prošetate celom Evropom, da prođete sa migrantima, da poneste i kalašnjikov, i tenkovsku minu i niko to ne kontroliše, a na granicama pogledaju samo da li je neko tamnoput. Ministar odbrane Nemačke to što je rekao, to mu je i posao jer je ovo vrlo turbulento vreme u kojem živimo. Ne znam kako Nemačka može da utiče na to, oni su jaka ekonomska zemlja, ali nisu neki bitan spoljno-politički igrač koji nekome može da drži predavanje. A sa druge strane Nemačka je vrlo obazriva zbog Izraela, Jevreja. Mi živimo u vreme kada zbog brzog protoka informacija ne znamo kome da verujemo- rekao je u Novom jutru Marko Lakić, novina Politike.

Aleksandar Dugin je obajvio tekst u kome je rekao kada se podigne 50 milona Muslima, koliko ih ima u Zapadnoj Evropi, videćemo pravi pakao koji do sada nismo videli:

- Lako je filozofirati u udobnom kabinetu i davati takve izjave, teorije i tvrdnje. Evropa ima mnogo muslimana ali to su isto ljudi koji imaju svoje porodice i svoje živote, svoju egzistenciju i ne pada im na pamet da se late oružja i da viode oruđžanu borbu. Pesimisti, oni najcrnji bi rekli da e Evropi se već vodi rat, a mi pošto smo rođeni kao optimisti mi možemoi da kažemo da do rata ne može da dođe- rekao je u Novom jutru Boriša Mandić, bivši pilot.