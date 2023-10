Pogođen izbeglički kamp u Gazi: Oprečne informacije o broju stradalih, Hamas optužio Izrael za napad

Izbeglički kamp u Džebaliji na severu Gaze je pogođen, a strahuje se da ima više desetina stradalih. Hamas je odmah za napad optužio izraelske snage, a zvanični Izrael je rekao da se slučaj ispituje.

Hamas tvrdi, bez konkretnih dokaza, da su izraelski projektili udarili u stambene zgrade gde se nalazi kamp. Navode da je šest bombi palo na tom području.

Kruže oprečne informacija o broju stradalih. Pojedini mediji javljaju da je ubijeno nekoliko ljudi dok direktor indonežanske bolnice u Gazi tvrdi za Sky News da je "na stotine ubijeno i ranjeno".

Društvenim mrežama kruže fotografije i snimci, navodno nastali na području uništenog kampa. Telegraf.rs nije mogao da potvrdi autentičnost ovih materijala.

Izraelske odbrambene snage saopštile su da je u toku istraga o ovom slučaju.

The entire neighborhood bombed to the ground just like that, it was filled with people.#Jabalia_massacre pic.twitter.com/6gHw3Q67N5