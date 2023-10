UBIJEN KOMANDANT ELITNIH SNAGA HAMASA: Izraelci priznali da su gađali izbeglički kamp - URUŠILI SE TUNELI, zemlja PROGUTALA sve

Portparol izraelska vojske Danijel Hagari potvrdio je da su izraelski borbeni avioni izveli napad na izbeglički kamp Džabalija u Gazi, za koji je rekao da je ubio višeg komandanta Hamasa i izazvao kolaps podzemne infrastrukture.

Izraelske odbrambene snage saopštile da je ubijeni komandant Hamasa Ibrahim Biari.

Vojska je saopštila da je u napadu ubijen Biari i nekoliko drugih terorista i da su se podzemni teroristički tuneli urušili, srušivši nekoliko obližnjih zgrada.

Palestinski izveštaji kažu da je najmanje 50 ljudi ubijeno u napadu i kasnijem kolapsu.

Prema izraelskoj vojsci, Biari je bio jedan od komandanata Hamasa odgovornih za usmeravanje pripadnika elitnih jedinica Nukba da napadnu Izrael 7. oktobra.

🇮🇱 BREAKING: ISRAEL just carried out their LARGEST MASSACRE since the Gaza Hospital bombing!



🚨 Large attack on the Jabalia Camp — waiting for casualty reports. It estimated that dozens were killed.

pic.twitter.com/Mg6QavWb83