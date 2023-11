NAJVEĆI RUSKI NAPAD OD POČETKA GODINE: Pogođeno čak 118 lokacija u deset ukrajinskih oblasti

Ruske snage su bombardovala više od 100 lokacija u Ukrajini u poslednja 24 sata, što je najveći broj u jednom napadu od početka godine.

Igor Klimenko, ukrajinski ministar unutrašnjih poslova, kazao je da je "u poslednja 24 sata neprijatelj granatirao 118 lokaliteta u deset oblasti".

- Ovo je najveći broj gradova i sela koji su pretrpeli napad od početka godine - dodaje se u saopštenju Klimenka na društvenim mrežama.

