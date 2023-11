HUTI OBJAVILI JEZIV SNIMAK: Rakete ispalili ka Izraelu, urlaju Alahu akbar

Na snimcima se čuje kako muškarci urlaju Alahu akbar.

Jemenski Huti objavili su jeziv snimak na kojem se, kako tvrde, vidi kako ispaljuju projektile i dronove u pravcu Izraela.

Na snimcima, čiju autentičnost nismo uspeli da potvrdimo, vide se lansiranja projektila i čuje kako razjarena masa urla Alahu akbar.

Nijedan od ispaljenih projektila nije stigao do Izraela, jer su dejstvovali izraelski borbeni avioni i PVO, koji su presreli projektile na Crvenom moru, a prema nezvaničnim informacijama, najmanje jedan od projektila pao je u pustinju u Jordanu.

Houthis publish a video showing the missile and drone launches from Yemen at Israel yesterday. Not one reached their target. pic.twitter.com/hefOe8Mooa