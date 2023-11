ZAPALJENO JEVREJSKO GROBLJE U BEČU! Po zidovima iscrtani kukasti krstovi, reagovao premijer (FOTO)

Oskar Dojč, glavni lider jevrejske zajednice u Austriji, objavio je da je tokom protekle noći podmetnut požar u jevrejskom delu centralnog gradskog groblja u Beču, a da su po spoljnim zidovima iscrtani kukasti krstovi.

Tajms of Izrael prenosi da je Dojč to naveo u postu na društvenoj mreži X (bivši Tviter) uz fotografije intervencije bečkih vatrogasaca i zida na kojem su crvenom bojom ispisani nacistički simboli.

Dojč je naveo da je zapaljen ulazni hodnik u ceremonijalnoj sali jevrejskog dela groblja i dodao da nije bilo povređenih.

- Vatrogasci i policija sprovode istragu - naveo je Dojč.

Gerald Šimpf, portparol bečke vatrogasne službe, rekao je austrijskoj agenciji APA da je vatra zapaljena tokom noći i da se u velikoj meri sama ugasilapre nego što su vatrogasci pozvani nešto posle osam sati jutros.

In der Nacht wurde am jüdischen Teil des Zentralfriedhofs (IV. Tor) ein Brand gelegt. Der Vorraum der Zeremonienhalle ist ausgebrannt. An Außenmauern wurden Hakenkreuze gesprayt. Personen kamen nicht zu Schaden. Feuerwehr und Polizei ermitteln. pic.twitter.com/LLvCrrXIge