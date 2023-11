HOROR U LOS ANĐELESU - Više učenika izbodeno nožem u srednjoj školi! Napadač u bekstvu (VIDEO)

Više učenika je napadnuto nožem u srednjoj školi u Los Anđelesu, prema informacijama zvaničnika.

Osumnjičeni se nalazi u bekstvu, a kampus je privremeno zatvoren.

Policija je primila poziv iz srednje škole Van Najs Haj jutros oko 11 časova.

Jedan dečak od 16 godina je u kritičnom stanju, a još jedam učenik koji je napdanut prevezen je u bolnicu.

BREAKING: MULTIPLE STUDENTS STABBED AT L.A. HIGH SCHOOL



Three students at Van Nuys High School were attacked with a knife, with one of them in critical condition.



Law enforcement officials are currently in pursuit of the suspect, and the school has been placed on lockdown as… pic.twitter.com/esvLZCMVVK