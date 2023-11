SNIMAK ITALIJANSKE PREMIJERKE O KOM BRUJI SVET: Meloni nasela na provokaciju, pa otkrila VIŠE NEGO ŠTO TREBA O GORUĆEM PITANJU!

Italijanska premijerka Đorđa Meloni rekla je sagovorniku koji se predstavljao kao afrički lider da ima "mnogo umora" zbog rata u Ukrajini i da ima neke ideje u rukavu kako da "pronađe izlaz".

Melonina kancelarija je potvrdila da je "prevarena" u telefonskom razgovoru - navodno od strane dvojice ruskih komičara - koji se dogodio 18. septembra, a da se varalica predstavio kao predsednik Komisije Afričke unije", a razgovor je trajao 13 minuta.

Prema izveštajima italijanske štampe, zvala su dva ruska komičara, Vladimir Kuznjecov i Aleksej Stoljarov, zajednički poznati kao Vovan i Leksus, od kojih se jedan Meloni predstavio kao „afrički političar“. Vovan i Leksus, koji su izrazito proruski raspoloženi, optuženi su da imaju veze sa ruskim obaveštajnim službama, iako nema dokaza koji bi potkrepili tu tvrdnju.

🇬🇧 ENGLISH SUBTITLES 🇬🇧



The Russian comedy duo Vovan and Lexus made a prank call to Italian PM Giorgia Meloni pretending to be the head of the African Union.



In the call (confirmed as authentic by the Italian government) Meloni said that all her European colleagues are already… pic.twitter.com/ybad9AkoZv