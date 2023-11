'STIGLI PRED KAPIJE GRADA GAZE' Izraelske kopnene trupe probile Hamasove odbrabene linije na severu palestinske enklave (VIDEO)

Portparol izraelske vojske izjavio je da su kopnene trupe, uz podršku iz vazduha i sa mora, probile Hamasove odbrambene linije fronta na severu Pojasa Gaze.

BBC prenosi da je on poručio da su izraelske snage na "kapijama grada Gaze".

Britanski medijski servis prenosi navode palestinskog Crvenog polumeseca da su se tokom protekle noći čule snažne eksplozije i artiljerijska vatra u tom gradu, uključujući i područje blizu bolnice "Al Kuds".

The Commander of the 🇮🇱162nd Armored Division also know as the "Steel Division", Brigadier General Itzik Cohen has released a statement today in which he states that the Forces of the Division are now Deep inside of the #Gaza Strip and have arrived at the Gates of Gaza City; pic.twitter.com/0zpyRALYyy