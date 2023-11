EKSPLOZIJA NA AUTO-PUTU U IZRAELU: Raketa doleće i zabija se među vozila, sve prekriva dim, drama snimljena iz automobila (VIDEO)

Emanuel Mani Fabijan, ratni dopisnik lista Tajms of Izrael, objavio je uznemirujući snimak udara rakete u izraelski auto-put.

On je snimak postavio juče na društvenoj mreži X (bivši Tviter) i naveo da se dramatični događaj odigrao u utorak kod izraelskog grada Ašdoda.

- Snimak iz automobila pokazuje udar rakete na auto-put Ruta 4 blizu Ašdoda. Lakše su povređene tri osobe - naveo je Fabijan u postu.

Na snimku se vidi kako raketa doleće i zabija se u kolovoz između automobila u kojem je kamera i vozila koja su odmakla ispred.



Ogroman dim prekrije autoput, a nakon što se raziđe vidi se kako su se vozila koja su se nalazila ispred zautavila, a automobil u kojem je bila kamera nastavlja malo napred, da bi stao u zaustavnoj traci.

Dashcam footage shows a rocket impact on the Route 4 highway near Ashdod yesterday. Three people were lightly hurt. pic.twitter.com/u7m950Hy8L