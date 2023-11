Američki predsednik Džo Bajden zatražio je "pauzu" u sukobu Izraela i Hamasa nakon što je njegov govor prekinut tokom obraćanja donatorima na predizbornom skupu u Minesoti.

Britanski Gardijan prenosi da je Bajden govorio pred oko 200 ljudi kada je iz publike neko počeo da viče.

- Kao rabin, (moram da vam kažem da) morate da odmah pozovete na prekid vatre - kazala je žena koja je ustala kako bi prekinula Bajdenov govor.

Šef Bele kuće je odmah odgovorio.

- Mislim da nam je potrebna pauza. Pauza koja bi značila da se omogući dovoljno vremena da se izvuku zatvorenici - rekao je predsednik SAD.

Bela kuća je kasnije objasnila da je Bajden mislio na taoce koje u Pojasu Gaze drži Hamas.

"I need you to call for a ceasefire right now" President Biden speech is interrupted by rabbi at Minneapolis fundraiser.

"I think we need a pause. A pause means give time to get the prisoners out", Biden said later on during the event. pic.twitter.com/uFaDMHAxdo