Žalio se na nesnosne bolove: Lekari se frapirali kada su shvatili gde je zabio dva eksera

Medicinski stručnjaci su morali da uklone deo oštećenog i inficiranog tkiva.

Naredni slučaj objavljen je u medicinskom žurnalu, a zabeležen u Tunisu. Sve je počelo kada se lekarima javio neimenovani 23-godišnjak.

Momak se žalio na bolove u testisima, pa je posle razgovora upućen na rentgensko snimanje. Ono što je usledilo šokiralo je medicinske stručnjake.

Snimak je otkrio da je momak zabio u mošnice dva eksera dužine šest centimetara, prenosi Daily Mail.

Odmah je dobio vakcinu protiv tetanusa, a lekari su uklonili deo oštećenog i inficiranog tkiva. Rane su očišćene, a pacijent nije pretrpeo trajna oštećenja.

