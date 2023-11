Vladislav Ševčuk, komandant čete 80. desantno-jurišne brigade ukrajinske vojske, izjavio je da je "rat sa Rusijom punih razmera, ali mobilizacija nekako nije punih razmera".

On je upozorio na sve veći problem u Ukrajini, a to je da postoji sve manji interes za odlazak u rat. Sve su češća upozorenja da dok nekoliko stotina hiljada Ukrajinaca "već godinu i po dana živi u rovovima i svakodnevno gleda umrle i osakaćene saborce, za to vreme drugi deo živi u Kijevu, Lavovu, Odesi i drugde, donira vojsci ili ne i maksimalno se distancira od rata".

Jutarnji list prenosi da je početkom proleća Ekonomist naveo da je mobilizacija u Ukrajini postala sve agresivnija i da se pozivi za vojnu službu uručuju i na vojnim pogrebima. Službenici patroliraju i skijalištima u potrazi za onima koji izbegavaju pozive za regrutaciju.

Ukrajinska bezbednosna služba SBU blokirala je više od 20 kanala na Telegramu koji su navodno pomagali ljudima da izbegnu mobilizaciju. Ekonomist je u svojoj priči naveo da je mobilizacija u Ukrajini u toku od početka rata, ali sada postoji razlika u tome ko se uključuje.

- U prvom talasu većina regruta se prijavila dobrovoljno, redovi ispred vojnih kancelarija bili su čest prizor. Sada službenici regrutuju iz mnogo manje entuzijastične mase - potvrdili su anonimni saradnici koje je konsultovala redakcija.

Američki časopis Tajm nedavno je objavio članak o problemima sa kojima se suočava ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, od situacije na frontu i međunarodne podrške do borbe protiv korupcije. U članku se tvrdi da je u nekim granama vojske nedostatak boraca postao još akutniji od nedostatka oružja i municije.

‼️🇺🇦🏴‍☠️Ukraine has problems recruiting into the Armed Forces of Ukraine: many men shy away from mobilization, and Kyiv recruits the sick and inept, - Wall Street Journal.



▪️“One Ukrainian paid almost $10,000 to avoid being drafted. Another ignored 5 subpoenas. The pic.twitter.com/5L6IgoqCAo — khafi martinaz (@usera49) 26. март 2023.

Oleksij Danilov, savetnik za nacionalnu bezbednost Zelenskog, napisao je tada da je Tajmov tekst "besmislica i glupost", međutim, sada je i dnevnik Ukrajinska pravda objavio priču o mobilizacionim problemima s kojima se suočava Ukrajina, sa pričama oficira koji su govorili bez prikrivanja identiteta.

Vlasti u Kijevu zbog političkih razloga ne žele da proglase opštu mobilizaciju, zbog čega se pojedine vojne jedinice same angažuju u regrutaciji, traže i motivišu one koji su spremni da obuku uniformu i uzmu oružje u ruke. Početkom 2023. reči tadašnjeg borca ​​46. brigade Anatolija "Kupola" o gubitku mnogih iskusnih boraca u Ukrajini dovele su do velikog skandala i on je degradiran. Danas su uobičajene izjave da su odbrambene snage kadrovski slabih kapaciteta.

Nema službenih podataka, ali ozbiljne procene govore da je dosad 50.000 do 200.000 Ukrajinaca ranjeno ili ubijeno, kao i oko 300.000 Rusa.

Ukrajinaca je populaciono manje, a oporavak borca s lakšom ranom traje do tri nedelje, s prosečnom od dva do pet meseci, a vojnici s težim povredama uglavnom se otpuštaju iz oružanih snaga. Vojsci su potrebni novi ljudi, ali ne zna se tačno koliko s obzirom na to da Glavni štab ukrajinske vojske odbija da daje i okvirne podatke o broju ljudi koji svaki mesec ulaze u Oružane snage i koliko ih je uopšte potrebno za front.

Pripadnik jedne od iskusnih mehanizovanih brigada, koji je želeo da ostane anoniman, ispričao je da je njegov bataljon trenutno popunjen oko 70 odsto. Pritom je dodao da se, prema statutu Oružanih snaga, jedinica koja ima gubitke veće od 30 odsto smatra nesposobnom.

- U zadnjem jurišu, umesto 12 ljudi, iz naše grupe otišla su četiri čoveka. Šalju nam pojačanja, ali ih je jako malo. Osim toga, to su ljudi koji nakon 2-3 meseca provedena u centrima za obuku imaju osnovne veštine i treba ih obučiti pre slanja u akciju. I uglavnom sva popuna ide u pešadiju, jer upravo ona trenutno trpi najveće gubitke - objasnio je taj vojnik.



Dmitro Kuharčuk iz 3. jurišne brigade upozorio je da mobilizacija u Ukrajini ponekad zaobilazi stanovnike velikih gradova i one koji mogu da plate na idu na front.

- Gledajući ostale brigade, mogu da kažem da se kod nas mobilizacija odvija, prvo, uglavnom po selima, a drugo, po klasnom principu, odnosno većina boraca dolazi iz siromašnijih društvenih slojeva - ispričao je on Ukrajinskoj pravdi.

Kao drugi razlog neučinkovitosti sadašnje mobilizacije Kuharčuk navodi državnu "pobedničku" informacionu politiku.

- Kada čoveku kažete da ćemo pobediti za tri mjeseca, on ne razmišlja o mobilizaciji, nego pravi planove za budućnost. A s obzirom na trenutno stanje stvari, pobeda je još uvek jako, jako daleko - upozorio je ukrajinski oficir.

