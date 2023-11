IMA ŽRTAVA! OLUJA KIRAN HARA EVROPOM: Talasi od 20 metara, strahuje se od TORNADA (VIDEO)

Oluja Kiran zahvatila je danas severozapadnu Evropu uz snažan vetar i jaku kišu, pri čemu je poginulo više osoba, dok su škole i aerodromi ostali zatvoreni, a vozovi zaustavljeni.

Vozač kamiona poginuo je kada je palo drvo severoistočno od Pariza, a 1,2 miliona francuskih domaćinstava ostalo je bez električne energije.

Delovi Bretanje i Normandije su pod crvenom uzbunom zbog jakih vetrova, a ostatak severozapada narandžastim, saopštili su zvaničnici.

Vlasti u Finisteru u Bretanji pozvale su ljude da ostanu kod kuće i izbegavaju vetrove koji su dostizali brzinu od 207 kilometara na čas, što je pokrenulo talase visine 20 metara pored obale.

Španske službe za vanredne situacije saopštile su da je jedna žena poginula kada je drvo palo na nju u centru Madrida. Troje ljudi je povređeno.

At least 30 foot waves. Stay clear. I’m in a safe place and used my zoom #stormciaran pic.twitter.com/Vnz0Iu0Rzd — TBo 💎 (@TBo39515440) 02. новембар 2023.

Parkovi u glavnom gradu i drugim gradovima Španije su zatvoreni, a nekoliko vozova i letova je otkazano.

U Gentu u Belgiji jedna osoba je poginula kada je na nju palo stablo koje je oborio olujni vetar, a isto se desilo i na jugu Holandije, gde je na jednu osobu takođe palo drvo.

Lokalne vlasti u Belgiji upozorile su stanovnike da se ne približavaju zelenim površinama zbog straha od pada drveća.

Na drugim mestima u Evropi najmanje pet osoba izgubilo je život usled nevremena.

Scenes of devastation across Jersey now visible in the daylight #StormCiaran pic.twitter.com/w56wMZqlpz — Consumer Carl (@CarlWalker7) 02. новембар 2023.

Oluju Kiran, koja je usledila nakon oluje Babet pre dve sedmice, pokrenula je moćna vazdušna struja sa Atlantika, koja je izazvala jaku kišu, žestoke vetrove i velike poplave u Severnoj Irskoj i delovima Velike Britanije.

"Oluja kakva se dešava jednom u generaciji"

Francuski ministar unutrašnjih poslova Žerald Darmanin rekao je novinarima da je, pored pogibije vozača kamiona, povređeno 15 ljudi, uključujući sedam vatrogasaca, te da je jedna osoba teško povređena u gradu Rube na severu Francuske.

On je u objavi na društvenim mrežama naveo da je oko 1.300 osoba moralo da bude premešteno u kampove ili skloništa, a da je nekoliko kuća evakuisano u Brestu nakon što je pa kran.

Meteorolozi su ranije upozorili da bi ovo mogla da bude oluja kakva se dešava "jednom u generaciji" u Britaniji i Francuskoj. Britanska meteorološka služba je rekla da u Kornvolu jutros kao da je bila tropska oluja.

It's almost like a tropical storm here in Cornwall this morning #StormCiarán pic.twitter.com/xUasyosnd1 — Official Weather UK 🍂 (@Official_WXUK) 02. новембар 2023.

Snimak iz ostrva u Lamanšu Džerzi pokazuje i mogući tornado koji je prošao tuda oko ponoći.

Otkazani letovi na Shipholu

Holandska aviokompanija KLM otkazala je desetine letova ka i sa aerodroma "Shiphol" u Amsterdamu dok se čeka nalet oluje Kiran.

"Odlučili smo da otkažemo sve letove kompanije KLM sa i ka aerodromu Shiphol", saopštila je kompanija KLM, koja posluje u sastavu "Er Fransa".

Za obalu Severnog mora u Nemačkoj izdato je upozorenje o olujama, a za deo obale Baltičkog mora upozorenje na jake vetrove.

