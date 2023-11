OTVARA SE NOVI FRONT: Izrael šalje armadu u Crveno more

Izrael je u sredu rasporedio ratne brodove u Crvenom moru pošto su jemenski Huti objavili rat i lansirali balističku raketu na Izrael.

Na snimcima koje je objavila izraelska vojska vidi se kako brodovi klase Sa'ar patroliraju u blizini luke Eilat na Crvenom moru, koju Izrael smatra novim frontom, pošto vojne operacije u Gazi izazivaju odmazdu snaga u regionu koje podržava Iran.

Šiitski pobunjenici u Jemenu saopštili su u utorak da su izveli tri napada dronovima i projektilima na Izrael od početka rata između Hamasa i Izraela 7. oktobra. Najavili su da će izvršiti još ovakvih napada kako bi, kako se navodi, pomogli Palestincima u pobedi.

Izraelska vojska je u utorak prvi put upotrebila svoj protivraketni odbrambeni sistem "strela" da presretne, kako je rekla, vazdušnu pretnju iznad Crvenog mora, za koju se veruje da je balistička raketa.

Israel: This how an arrow missile defence system intercepted a missile launched from Yemen

Podrška Irana

Cači Hanegbi, izraelski savetnik za nacionalnu bezbednost, rekao je u utorak da se napadi Huti ne mogu tolerisati, ali je odbio da precizira kako bi Izrael mogao da odgovori.

Huti su deo šireg regionalnog saveza koji podržava Iran i koji je neprijateljski raspoložen prema Izraelu i Sjedinjenim Državama, a koji uključuje libanski Hezbolah i milicije koje podržava šiitski Iran u Iraku. Oružani pokret kontroliše delove Jemena, uključujući prestonicu Sanu, udaljenu više od 1.600 kilometara od Izraela.

Rakete i bespilotne letelice ispaljene na Izrael iz oblasti Crvenog mora od 7. oktobra – kada je Hamas napao Izrael i izazvao njegov vojni odgovor – do sada su ili oboreni ili nisu uspeli da pogode svoje mete, prenosi "Jutarnji list".

Građanski rat i humanitarna katastrofa

Sunitska Saudijska Arabija predvodi međunarodnu alijansu protiv pobunjenih Huta, u kojoj su angažovane i SAD. Ta koalicija podržava međunarodno priznatu vladu, koju Huti izazivaju, a Saudijska Arabija se takođe vojno uključila u građanski rat u Jemenu.

The Israel Aerospace Industries (IAI) Arrow 3 made its combat debut on Oct. 31 by successfully shooting down a long-range ballistic missile over the Red Sea, Israeli government and industry officials said.