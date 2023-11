MLADIĆI VIDELI TELO U KANALU, PA SKOČILI U VODU! Usledila je OZBILJNA DRAMA (VIDEO)

Jedan muškarac danas je pao u kanal u jednoj briselskoj opštini, a dvojica su skočila za njim kako bi ga spasili.

Da se ovaj incident dogodio, potvrdila je i lokalna briselska policija, kao i tamošnji vatrogasci. Dvojica muškaraca hrabro su skočili u vodu kako bi pomogli muškarcu koji je pao u kanal, ali završili su sa hipotermijom.

Sve se dogodilo danas oko 12.20 sati u blizini muzeja Millenium Iconoclast Museum of Art (MIMA), javlja The Brussels Times.

Two young men jumped into the water to rescue a drowning victim today around noon in Molenbeek, Brussels.



