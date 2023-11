MEGA OLUJA OSTAVLJA MRTVE ZA SOBOM ŠIROM EVROPE: Voda prodrla velikom brzinom, nisu mogli da pobegnu (VIDEO)

Snažna oluja Kiran pogodila je velike delove Evrope ostavivši iza sebe najmanje sedam mrtvih i više povređenih osoba.

Kiran je najpre pogodila severozapad Francuske i jugozapad Engleske, a zatim se proširila na Holandiju, Belgiju, Nemačku, Francusku i Italiju.

Jedna osoba nastradala je u Holandiji kad je na nju palo stablo u jugoistočnom gradu Venraju nadomak nemačke granice. Stabla koja su padala povredila su ljude na još nekoliko drugih mesta, uključujući ženu u Hagu, saopštila je policija. Bicikliste su takođe povređivale grane i stabla koja su padala.

A lone photographer faces #StormCiaran at Newhaven today. He’s safer and further back than he appears pic.twitter.com/8IpHhtFeeJ