RAT U IZRAELU 29. DAN: Užasavajući snimak masakra u Gazi, demonstranti upali na američki vojni brod, Abas ne ide u Moskvu

Izraelske odbrambene snage, podsetimo, nastavile su u petak operaciju u Pojasu Gaze. Trupe IDF napadaju enklavu iz tri pravca. Na severu nema značajnijih promena. Izraelci proširuju zonu kontrole na području kampa Al-Šati. Militanti Hamasa su prema nekim izveštajima upali u zasedu IDF na kontrolnom punktu Erez u blizini grada Bejt Hanuna. Izraelske trupe uspele su da prodru još dublje u centralnom delu enklave.

IDF je zauzimala položaje duž auto-puta Salah ed-Din, ali sada su prema nekim izveštajima skoro stigle do auto-puta Al-Rašid koji prolazi blizu obale Sredozemnog mora. Jedini pravi dokaz njihovog napretka su snimci bitaka kod Džuhr Ed Dika. Cilj IDF je da se Gaza odseče od južnih teritorija enklave i da se blokira.

Vazdušne snage IDF nastavljaju da kontinuirano granatiraju sektor. Tokom jučerašnjeg dana ponovo je gađano okruženje lokalnih bolnica Al-Kuds i Al-Šifa. Jedan projektil je pogodio vozilo hitne pomoći koje je prevozilo civile. Pripanici Hezbolaha organizovali su nekoliko napada na uporišta IDF kod Menare i baze Matat.

Lider Hezbolaha Hasan Nasralah obratio se prvi put od početka sukoba Hamasa i Izraela, a njegov govor, koji su mnogi očekivali, pokazao se izuzetno kontroverznim. Generalni sekretar Hezbolaha nije pozivao na bilo kakvu odlučnu akciju već je pokušao da pomeri fokus sa Irana u kontekstu trenutne situacije. Mahom je govorio o slabosti Izraelaca i pretio SAD, ali prema svemu sudeći ne treba očekivati bilo kakve akcije velikih razmera od strane Hezbolaha poput invazije na sever Izraela.

7.33 - Abas odložio put u Moskvu

Rusija je saopštila da je predsednik Palestinske uprave Mahmud Abas odložio put u Moskvu koji je bio planiran za ovaj mesec.

Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Mihail Bogdanov izjavio je državnim medijima da je putovanje planirano za 15. novembar pomereno.

- Odloženo je na zahtev palestinske strane - rekao je Bogdanov i dodao da su palestinski zvaničnici obavestili Moskvu da je situacija teška i da Abas ne može da napusti region.

Rusija ima dobre odnose sa Izraelom, ali i sa Hamasom koji ne smatra terorističkom organizacijom.

7.28 - Demonstranti upali na američki ratni brod

Propalestinski demonstranti upali su na transportni brod američke nacionalne odbrane koji je usidren u luci Okland tvrdeći da prevozi američki materijal u Izrael.

Video prikazuje nekoliko demonstranata u kalifornijskom gradu kako se penju uz merdevine na MV Cape Orlando u očiglednom pokušaju da spreče da isplovi.

“Joe Biden you can’t hide, we charge you with genocide!”



Hundreds continue a sit-in at the Port of Oakland to stop a ship headed to Israel to deliver more weapons for war on Gaza. Some are chained onto the ship. pic.twitter.com/myUh4AuEau