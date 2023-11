Zakerberg hitno operisan: Ovo je razlog (FOTO)

Hvala svima na ljubavi i podršci, poručio je Zakerberg.

Izvršni direktor Mete Mark Zakerberg saopštio je da je operisan nakon što je pokidao ligament na kolenu tokom treninga MMA.

Zakerberg je na Instagramu objavio fotografiju iz bolnice i objasnio da je trenirao za MMA borbu na kojoj je trebalo da učestvuje početkom naredne godine, ali će sada to "malo odložiti".

Mark Zuckerberg has torn his ACL while training for his MMA fight



