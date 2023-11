UŽAS U FRANCUSKOJ! Jevrejka izbodena u svom stanu, na vratima policija ugledala jeziv simbol

Jedna Jevrejka brutalno je napadnuta danas na vratima svog stana u Lionu u Francuskoj. Ženu, čiji identitet nije saopšten, muškarac je oštrim predmetom ubo dva puta kada je otvorila vrata i pobegao.

Na vratima nesrećne žene je, kako se sumnja, prethodno iscrtao "svastiku".

Kako prenose francuski mediji, nepoznata osoba pozvonila je na vrata žrtve, koja ima tek nešto više od 30 godina. Kada je devojka otvorila vrata, dva puta ju je ubo, najverovatnije nožem, a potm pobegao.

Napadač je bio obučen u crno, a lice mu je bilo prekirveno.

"Žrtva, njena porodica i jevrejska zajednica su šokirani. Između reči i oznaka do akcije... Otvaranjem vrata, do danas u Francuskoj nismo znali da možemo biti žrtva antisemitskog napada, koji bi mogao da dovede do pokušaja ubistva“, rekao je advokat žrtve Stefan Drai za BFMTV.

Protiv nepoznate osobe biće podignuta krivična prijava za pokušaj ubistva.

Srećom, devojka nije životno ugrožena.

Autor: