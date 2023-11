DRAMA NA AERODROMU U HAMBURGU! Naoružani muškarac pucao iz vozila, sumnja se da drži decu kao taoce (VIDEO)

Nepoznati muškarac, koji je navodno naoružan, upao je automobilom na aerodrom u Hamburgu, prilikom čega je probio zaštitnu barijeru i probio se do piste.

Kako pišu tamošnji mediji, muškarac je u automobilu marke "audi" došao do terminala.

Blokirani svi terminali, supruga zvala da ga prijavi



Aerodrom je trenutno blokiran, a u vozilu sa muškarcem su navodno i njegovo dvoje dece, kako prenosi "Bild". Njegova supruga je navodno alarmirala policiju i u hitnom pozivu saopštila da je njen suprug u automobilu sa decom i da juri ka aerodromu.

Navodi se da je muškarac podmetnuo nekoliko požara na području aerodroma, kao i da je nekoliko puta pucao iz svog vozila u kojem su deca.

🚨🇩🇪| BREAKING: An armed man stormed Hamburg airport.

Still on the apron

There are passengers nearby



The flights were stopped. pic.twitter.com/Qyz6jQfzoD