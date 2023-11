UŽAS U AUSTRALIJI - Automobil uleteo u prepunu baštu hotela, IMA MRTVIH (VIDEO)

Dejlsford u Australiji vrvi od policije jer je jedna osoba vozilom uletela u baštu hotela.

Prema prvim informacijama, više ljudi je poginulo nakon što je automobil uleteo u baštu hotela u tom gradu severno od Melburna.

A major emergency response is underway in Daylesford tonight with reports multiple people have been killed after a car ploughed into a hotel. @7NewsMelbourne pic.twitter.com/PMGTrqR9Di