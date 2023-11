SNIMAK TERORISTIČKOG NAPADA U JERUSALIMU! Ranjena dva izraelska policajca, jedan u kritičnom stanju, napadač ubijen (VIDEO)

Izraelska policija je saopštila da su dva pripadnika pogranične policije ozbiljno ranjena ubadanjem hladnim oružjem u terorističkom napadu koji se jutros desio kod Herodove kapije u jerusalimskom Starom gradu.

Džeruzalem post prenosi da je jedan od ranjenih u kritičnom stanju, a drugi ima lakše povrede.

Navodi se da se napad desio u blizini policijske stanice.

- Teroristu su ubili policajci koji su stigli na mesto napada - navedeno je iz policije.

Navodi se da su lekari Hitne pomoći zbrinuli povređene policajce, koji oboje imaju po 20-ak godina, nakon čega su prebačeni u Medicinski centar Univerziteta Hadasa na dalje lečenje.

Two Border Police officers were seriously injured in a stabbing and shooting terror attack by Herod’s Gate in Jerusalem's Old City on Monday morning, Israel Police confirmed.



