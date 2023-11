PALA KRV I U LOS ANĐELESU! Upad na miting podrške Izraelu, pristalica Palestine MEGAFONOM ubio jevrejskog starca (VIDEO)

Policija Los Anđelesa objavila je da je stariji jevrejski muškarac pretučen je na smrt na jučerašnjem mitingu podrške Izraelu u tom američkom gradu, a napadač je demonstrant koji podržava Palestince.

Iz policije nije navedeno da li je napadač uhapšen.

Izraelski list Džeruzalem post navodi da je, prema rečima očevidaca, došlo do sukoba ovog starijeg čoveka i osumnjičenog.

Starac je potom zatečen kako leži na pločniku i krvari, nakon čega je prebačen u bolnicu.

Tamo je konstatovano da je umro od krvarenja u mozgu.

Iz Jevrejske federacije Los Anđelesa je saopšteno da je tokom skupa "u Vestlejk Vilidžu učesnik protesta koji je za Palestince udario megafonom u glavu starijeg jevrejskog muškarca".

- Naša srca su uz poroidicu žrtve - navedeno nje u saopštenju.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem se vidi kako teško povređeni Pol Kesler (65) leži na pločniku nakon napada.

