TRAMP ODBIO POZIV ZELENSKOG: Evo zašto bivši predsednik SAD ne želi u Ukrajinu

Bivši predsednik SAD Donald Tramp odbio je poziv ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da poseti Ukrajinu kako bi se uverio u razmere sukoba, dodajući da poštuje Zelenskog, ali da bi ta poseta u ovom trenutku bila "neprikladna".

- Izuzetno poštujem predsednika Zelenskog, ali mislim da bi bilo neprikladno ići u Ukrajinu u ovom trenutku - rekao je Tramp, prenosi Njuzmaks.

Prema rečima Trampa, administracija predsednika SAD Džozefa Bajdena "trenutno ima posla" sa Zelenskim i ne bi želeo "da stvara sukob interesa".

Zelenski je poziv Trampu da poseti Ukrajinu uputio nakon što je bivši američki predsednik izjavio da bi mogao da okonča rat u Ukrajini u roku od 24 sata ako pobedi na izborima sledeće godine.

Zelenski je u intervjuu za En-Bi-Si doveo u pitanje Trampovu tvrdnju i pozvao ga da poseti Ukrajinu kako bi lično video razmere sukoba.

- Ako može da dođe ovde, trebaće mi 24 minuta - da, 24 minuta da objasnim predsedniku Trampu da ne može da upravlja ovim ratom. On ne može da donese mir zbog (ruskog predsednika Vladimira) Putina - rekao je Zelenski.

Tramp je ranije tvrdio da do rata ne bi došlo da je on bio predsednik kada je počeo sukob, kao i da bi mogao da to reši za jedan dan ako bude ponovo izabran.

