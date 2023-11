GORI MADRID! Sukob policije i demonstranata, optužuju premijera Španije za IZDAJU zbog amnestije katalonskih separatista (VIDEO)

Policija se u utorak uveče po drugi put za dva dana sukobila sa demonstrantima koji se protive pregovorima Vlade Španije i separatističkih partija pokrajine Katalonije o mogućoj amnestiji za hiljade ljudi uključenih u pokret za nezavisnost Katalonije.

Demonstranti u Madridu su pod državnim zastavama Španije uzvikivali uvrede na račun vršioca dužnosti premijera Pedra Sančesa, a neki ga nazivali "izdajnikom" i "nacistom". Demonstranti su gurali barijere koje je postavila policija s opremom za nerede, a ona odgovorila gumenim mecima i pendrecima.

Vlada je saopštila da je skupu u utorak na kapiji nacionalnog sedišta vladajuće Socijalističke partije u Madridu bilo oko 7.000 ljudi, što je dvostruko više od broja demonstranata dan ranije. Sličnih protesta bilo je i u drugim gradovima.

- Tri osobe su uhapšene u ponedeljak - rekao je predstavnik centralnih vlasti.

Portparolka krajnje desničarske stranke Voks koja je treća po veličini u Parlamentu, rekla je u utorak da ta stranka ne podržava nasilje na tim skupovima, ali da podržava protest protiv vlade.

Sančes, lider socijalista, osudio je proteste rekavši da ih vode "reakcionari".

BREAKING: A violent protest in #Madrid, Spain, with protesters beating police over plans to provide amnesty to Catalan separatists as part of PM Pedro Sanchez's attempts to create a new government. pic.twitter.com/MRbiabH7C2