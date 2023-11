DRAMA U HAMBURGU! Đaci se zabarakadirali u školi i prete pištoljem, opkolili ih specijalci (VIDEO)

Hamburška policija je u sredu saopštila da je u toku velika policijska operacija u okrugu Blankeneze u Hamburgu nakon upozorenja o pretnji školi u toj oblasti.

Izveštava se da su taktičke snage raspoređene na lice mesta nešto pre 11 časova po lokalnom vremenu.

Prema nemačkom masovnom dnevnom listu Bild, prijavljeno je da su se dva učenika zabarikadirala u učionicu, a jedan od njih je pretio da će upotrebiti pištolj.

NOW - German police units storm a school in Hamburg after a teacher was reportedly threatened with a gun.pic.twitter.com/8G7PJ7drg7