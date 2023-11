OVAJ GRAD JE POSTAO NARKO PRESTONICA EVROPE - Policija zaplenjuje astronomske količine kokaina, ali tek takon toga POČINJE HAOS

U sklopu svojih organiziovanih akcija borbe protiv narkobandi Belgija je u poslednje vreme zaplenila toliko pošiljki kokaina pa se sada suočava s problemom da će ih ukrasti kriminalci.

Novi problem Belgije proizlazi iz astronomskih količina kokaina koje pristižu iz Latinske Amerike. Belgijski lučki grad Antverpen najveće je središte krijumčarenja kokaina u Evropi, s rekordom od gotovo 110 tona zaplenjenih prošle godine, u odnosu na oko 90 tona 2021. i 66 tona 2020, prema navodima carinskih vlasti.

Holandija je drugi veliki evropski ulaz za drogu, ali njena je prednost u tome što carinici i policija stižu da spale zaplenjeni kokain isti dan. Zaplene u Belgiji su porasle, a vlasti su kritikovane da ne uspevaju da se uhvate u koštac s porastom kriminala.

Kristian Vandervaren, šef Carine u belgijskom Ministarstvu finansija, pozvao je da se zaplenjena droga spali što pre moguće, po mogućnosti isti dan. "Holandija presreće drogu i ima dovoljno mogućnosti da je odmah spali, a mi trenutno nemamo tu opciju", rekao je u ponedeljak za belgijski nacionalni radio.

Poslednjih meseci incidenti povezani s krađom droge u Belgiji su eskalirali. Prošli su petak u blizini kontejnera u antverpenskoj luci dvojici lučkih radnika pretili nožem. Tri osobe vezale su radnike dok su pokušavale doći do kontejnera. Belgijska Carina posle je potvrdila da je u kontejneru bio kokain, skriven između životinjskih koža. Incident je usledio tri nedelje nakon što je sedam naoružanih Holanđana zaustavljeno u krađi kokaina u Antverpenu. U januaru je 11-godišnja devojčica, čija je porodica bila povezana s narkobiznisom, poginula u pucnjavi u okrugu Antverpena.

- Droga je još veći problem od terorizma - rekao je belgijski ministar pravosuđa Vinsent Van Kvikenborn, pozivajući na međunarodnu kooperaciju Evropske unije kako bi se razbili lanci narkokriminala. Ministar je bio pod policijskom zaštitom nakon što su kriminalne grupe prošlog septembra pokušale da otmu njega i njegovu porodicu.

Narkobande koje pokušavaju brutalnim napadima da dođu do zaplenjenog kokaina stavile su belgijske vlasti u stanje pripravnosti. Neki od belgijskih zvaničnika požalili su se na nedostatak osoblja u Carinskoj upravi. Za carinike postoje problemi od zaplene do prevoza droge u spalionicu u čemu im pomaže policija. Sindikati se pritom žale da vladine mere, poput skeniranja kontejnera, neće dovesti do poboljšanja bezbednosti carinika.

U međuvremenu količine droge koju zaplenjuju belgijske vlasti postaju sve veće. Prema mišljenju zvaničnika, rekord će ove godine još jednom biti oboren. Vandervaren je u intervjuu za belgijski radio otkrio da je ove godine u jednom mesecu zaplenjeno 40 metričkih tona. Prošli je petak belgijska Carina objavila da je zaplijenila 7,5 tona kokaina u jednoj pošiljci skrivenoj ispod kutija banana.

